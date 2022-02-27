Erzincan'da soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti kaşarlı patates - Son Dakika
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Erzincan'da soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti kaşarlı patates

27.02.2022 12:01

Erzincan'da soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti kaşarlı patates Soba kültürünün yok olmaya yüz tuttuğu Erzincan'da, çay ocaklarına kurulan sobalarda pişirilen kaşarlı patates soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Erzincan'da soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti kaşarlı patates

ERZİNCAN - Soba kültürünün yok olmaya yüz tuttuğu Erzincan'da, çay ocaklarına kurulan sobalarda pişirilen kaşarlı patates soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte doğalgaz ve kalorifer Erzincan'da soba kültürünü neredeyse yok etti. Eskiden insanların ısınma amacıyla kullandığı sobalar günümüzde nostalji ısınma çeşitliliğine girdi. Kış aylarında Erzincan'daki çay ocaklarına kurulan sobalarda günümüzde birçok kişinin hasret kaldığı görüntüler canlı tutulmaya çalışılıyor. Çay ocaklarına kurulan kuzineli sobalarda pişirilen kaşarlı patates ise Erzincanlılar tarafından büyük ilgi görüyor. Özellikle kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan "sobada patates" keyfi çayla birlikte sohbetlerin tadı tuzu olmaya devam ediyor. Besin değerinin yüksek ve kış koşullarına dayanıklı olması nedeniyle patatesten vazgeçemeyen Erzincanlılar kuzineli sobada pişirilen eşsiz lezzet kaşarlı patatesin keyfini çıkarıyorlar. Çay ocağı işletmecisi Yunus Emre Özmen Erzincan'ın son yıllarda en soğuk günlerini geçirdiğini ve bu soğuk günlerde de Erzincanlıların kaşarlı patatese ilgi duyduğunu belirterek bazı vatandaşların paket yaptırıp evine götürdüğünü söyledi.

"Soğuk kış gecelerinin vazgeçilmezi kaşarlı patates"

Kuzineli sobada hazırlanan kaşarlı patatesin bazı zamanlarda çaydan daha çok satış yaptığını belirten Yunus Emre Özmen, "Erzincan son yıllarının en soğuk günlerini geçiriyor. Biz de mekanımızda kuzineli sobada müşterilerimize patates yapıyoruz. Müşterilerimizin talebine göre, kaşarlı, sade, pastırmalı, sucuklu olarak soğuk kış aylarında Erzincan'ın vazgeçilmezi patatesimizi sunuyoruz. Gün oluyor çaydan çok patates satışı yapıyoruz. Yoğunluk çok fazla. Malum kış aylarında Erzincan'da yapılacak çok da bir aktivite olmadığı için insanlar çay ocağına yöneliyor. Bazı vatandaşlar evlerine paket yaptırıyor. Talep olursa evlere götürmeleri için paket de yapıp veriyoruz" diye konuştu.

Kaşarlı patatesin lezzetli olduğunu belirten vatandaşlar ise, kış aylarında Erzincan'da vazgeçilmez olan patatesi bazen kaşarlı bazen sade hoş sohbet içerisinde yediklerini ifade ettiler.

Erzincan'da soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti kaşarlı patates
Erzincan'da soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti kaşarlı patates
Erzincan'da soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti kaşarlı patates

YORUMLAR
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Emre Özmen, Erzincan, Doğalgaz, Çay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzincan'da soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti kaşarlı patates - Son Dakika


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