Erzincan'da Su Verimliliği Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da Su Verimliliği Eğitimi

Erzincan\'da Su Verimliliği Eğitimi
01.07.2026 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Su kaynaklarının verimli kullanımı ve israfının önlenmesi için eğitim düzenlendi.

Erzincan'da, su kaynaklarının verimli kullanılması ve su israfının önlenmesine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla 'Su Verimliliği Eğitimi' düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim programında, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve tarımsal sulamada verimliliğin artırılması konuları ele alındı.

Programda konuşan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, su kaynaklarının korunmasının, özellikle tarımsal sulamada su israfının önlenmesinin sürdürülebilir üretim açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Eğitimde, suyun etkin ve bilinçli kullanımına yönelik uygulamalar ile su verimliliğinin artırılmasına ilişkin bilgiler katılımcılarla paylaşıldı. Tarımsal üretimde su kaynaklarının korunması çerçevesinde çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, Eğitim, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da Su Verimliliği Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı İşini bile kaybetti Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı! İşini bile kaybetti
Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu
Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekilliği görevine iade edildi Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekilliği görevine iade edildi
İŞKUR ve Basın İlan Kurumu arasında iş birliği protokolü İŞKUR ve Basın İlan Kurumu arasında iş birliği protokolü
AYM’den cinsiyet değişikliği kararı İptal talebi reddedildi AYM'den cinsiyet değişikliği kararı! İptal talebi reddedildi
Katilin “şekerim var“ bahanesine acılı anneden tokat gibi soru Katilin "şekerim var" bahanesine acılı anneden tokat gibi soru

11:45
Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’a mı ait Sessizliğini bozdu
Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'a mı ait? Sessizliğini bozdu
11:36
Tamar Tanrıyar’dan ilk video geldi Erdoğan’dan randevu isteyecek
Tamar Tanrıyar'dan ilk video geldi! Erdoğan'dan randevu isteyecek
11:10
Deniz Akkaya gözaltına alındı
Deniz Akkaya gözaltına alındı
10:55
Depozito İade Sistemi bugün devreye girdi Paralar anında hesaplara yatacak
Depozito İade Sistemi bugün devreye girdi! Paralar anında hesaplara yatacak
10:38
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti’ye geçiyor
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiyor
10:02
Rutte: Türkiye NATO’nun en güçlü ordularından
Rutte: Türkiye NATO'nun en güçlü ordularından
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 11:57:40. #7.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da Su Verimliliği Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.