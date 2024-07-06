Erzincan'da Tandır Ekmeği Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika
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Erzincan'da Tandır Ekmeği Geleneği Devam Ediyor

Erzincan'ın Aydoğdu köyünde yaşayan kadınlar, hazır ekmek tüketmeyerek tandır ekmeği geleneğini sürdürüyor. Haftada bir kez bir araya gelen kadınlar, sabahın erken saatlerinde hamur mayalayarak tandırı yakıyor ve duman altında pişiriyor. Tandır ekmeği, uzun süre bayatlamamasıyla da dikkat çekiyor.

06.07.2024 23:27
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Erzincan'da tandır ekmeği geleneği sürdürülüyor

ERZİNCAN - Erzincan'da köyde yaşayan kadınlar, yapımı meşakkatli olan tandır ekmeği geleneğini sürdürüyor. Hazır ekmek tüketmeyen kadınlar tandırlıkta kendi ekmeklerini kendileri pişiriyor.

Erzincan'ın Aydoğdu köyünde yaşayan kadınlar akraba ve komşularıyla bir araya gelerek tandır ekmeği pişiriyor. Bugünler de köyün kadınlarına ilk kez köy yaşamına adapte olan genç kızlarda eşlik ediyor. Haftada bir kere toplanan kadınlar sabahın erken saatlerinde hamur mayalarak işe koyuluyor. Öğle saatlerinde mayalanan hamuru aynı büyüklükte bölen kendi tabirleriyle küntleyen kadınlar tandırı yakıyor. Yakılan tandırla birlikte yoğun duman altında kalan kadınlar pişirmek için hazır hale getirdikleri hamurları bir yandan oklavalarla açıyor, diğer yandan tandırda pişiriyor. Yöre halkı tarafından sevilerek tüketilen tandır ekmeği uzun süre bayatlamamasıyla da dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA

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