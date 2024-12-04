Erzincan'da Tarıma Dayalı OSB Toplantısı - Son Dakika
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Erzincan'da Tarıma Dayalı OSB Toplantısı

Erzincan\'da Tarıma Dayalı OSB Toplantısı

Vali Aydoğdu, Erzincan Tarıma Dayalı İhtisas OSB projesinin bölge ekonomisine katkısını vurguladı.

04.12.2024 08:14
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Erzincan Tarıma Dayalı İhtisas (BESİ) Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı; Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, yönetim kurulu üyeleri: Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yaşar Faruk Günay, Erzincan Ticaret Borsası Başkanı Nadir Akar ve Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mustafa Emre Erdem'in katılımıyla düzenlendi.

Gerçekleştirilen toplantıda, 1,3 milyon metre kare alan üzerine kurulacak olan ve altyapı ve elektrik dağıtım şebekesi yapım işi 19 Ağustos 2024 tarihinde ihale edilen Erzincan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verilerek gündemde yer alan maddeler görüşüldü.

Vali Aydoğdu, hem Erzincan'daki hem de bölgedeki tarım ve hayvancılık sektörü için çok önemli bir proje olduğunu belirterek "Tamamlandığında 17 bin baş kapasite, 82 işletme, 3 sanayi tesisi, 7 bin 650 ton et üretimi ve yaklaşık bin kişilik istihdam olanağı sağlayacak bir proje. Hem şehrimiz hem de ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Tarıma Dayalı OSB Toplantısı - Son Dakika

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