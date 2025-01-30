Erzincan'da Tarımda 2024 Değerlendirmesi - Son Dakika
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Erzincan'da Tarımda 2024 Değerlendirmesi

Erzincan\'da Tarımda 2024 Değerlendirmesi

Erzincan'da 2024'te tarım ve hayvancılıkta önemli adımlar atıldı, toplantıda sorunlar değerlendirildi.

30.01.2025 22:25
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Erzincan tarım sektörü geride bıraktığımız 2024 yılında birçok önemli çalışmaya imza attı.

Tarım ve hayvancılık sektörünün ekonominin lokomotif sektörü olduğu Erzincan'da 2024 yılında özellikle seracılık, sebzecilik, meyvecilik ve hayvancılık noktasında önemli adımlar atıldı.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ilçe müdürlükleri ile bir araya gelerek 2024 yılını değerlendirdi. 8 ilçenin ilçe tarım ve orman müdürleri ile bir araya gelen Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, 2024 yılında yapılan çalışmaları değerlendirdi.

2024 yılında ilçelerde yapılan çalışmalar, devam eden projeler ve 2025 yılında yapılacak çalışmalar konusunda bilgi alan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, sahada karşılaşılan problemleri de değerlendirdi.

Toplantıyı değerlendiren İl Müdürü Koçaker, Erzincan'ın sahip olduğu avantajları dikkate alındığında tarım ve hayvancılık açısından çok uygun imkanlar sunduğuna dikkat çekti. Erzincan ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayalı olduğunu ifade eden Koçaker, "tarla bitkileri, sebzecilik, meyvecilik, seracılık, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık, su ürünleri gibi birçok alt sektörün bu topraklarda yapılabiliyor olması çok büyük bir avantaj sağlıyor. Tarım teşkilatları olarak bu imkanlar dahilinde çiftçilerimize ve üreticilerimize teknik açıdan en iyi şekilde yardımcı olmaya devam edeceğiz. Elbette her alanda olduğu gibi burada da sorunlar var ancak bunları çözmek için mücadeleye devam ediyoruz. Erzincan'ın çok değerli toprakları var, çok önemli tarımsal ürünleri var, ulaşım imkanları, iklim koşulları, su kaynakları büyük avantajlar sağlıyor. Biz tarım teşkilatları olarak bunları en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle halkımıza en kaliteli hizmeti vereceğiz" diye konuştu.

İlçe tarım ve orman müdürleri ise kendi görev bölgelerinde yapılan çalışmalar, sektörün sorunları, 2025 yılında yapılacak çalışmalar hususunda bilgilendirmede bulundular. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Tarımda 2024 Değerlendirmesi - Son Dakika

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