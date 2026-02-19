Erzincan'da Terzibaba Sofrası ile İftar Programı - Son Dakika
19.02.2026 01:47
Vakıflar, Ramazan'da Erzincan'da her gün 700 kişilik iftar sofrası kuracak.

Vakıflar, Ramazan ayı dolayısıyla Erzincan'da Terzibaba Sofrası adıyla iftar programı düzenleyecek.

Köklü vakıf geleneğinin yardımlaşma ve dayanışma anlayışını yaşatmayı amaçlayan program kapsamında, 13 Şubat Stadyumu altında her gün 700 kişilik iftar sofrası kurulacağı bildirildi. Ayrıca kentteki yeni hastanenin acil servisinde, iftar saatinde hastanede bulunan vatandaşlara çorba ikramında bulunulacağı belirtildi.

Açıklamada, vakıf kültürünün asırlardır ihtiyaç sahiplerine destek olmayı, toplumsal birlikteliği güçlendirmeyi ve gönülleri buluşturmayı esas aldığı vurgulanarak, Ramazan ayı boyunca vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşmanın amaçlandığı ifade edildi.

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında bulunan 7 ilde, 18 farklı noktada her gün toplam 10 bin 800 vatandaşa iftar verileceği kaydedildi.

Bu kapsamda iftar noktaları şu şekilde açıklandı:

Erzurum - Nene Hatun Sofrası

Erzincan - Terzibaba Sofrası

Bayburt - Dede Korkut Sofrası (Taşhan Bedesten)

Ağrı - Hanibaba Sofrası (Şazeli Kafe Restaurant)

Kars - Harakani Sofrası (İstasyon Camii Kültür ve Taziye Evi)

Iğdır - Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü

Ardahan - Bingöl Lokantası

Açıklamada, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve manevi arınma ikliminde tüm vatandaşların gönül sofralarına davet edildiği belirtilerek, mübarek ayın ülkeye ve İslam alemine huzur, sağlık ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

