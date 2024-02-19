Erzincan'da toprak kayması: 9 işçi göçük altında kaldı - Son Dakika
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Erzincan'da toprak kayması: 9 işçi göçük altında kaldı

Erzincan\'da toprak kayması: 9 işçi göçük altında kaldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçiyi arama faaliyetleri heyelan riski nedeniyle durduruldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, arama faaliyetlerine ara verdiklerini açıkladı.

19.02.2024 21:04
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Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat tarihinde meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçiyi arama faaliyetleri heyelan riski nedeniyle durduruldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçiyi arama faaliyetlerine ara verdiklerini söyledi. Bakan Bayraktar, "Heyelan riski yoğunlaştı. Risk nedeniyle arama faaliyetlerini durdurduk" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erzincan'da toprak kayması: 9 işçi göçük altında kaldı - Son Dakika
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