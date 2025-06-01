Erzincan'da Ücretsiz Sigara Bırakma Hizmeti

Erzincan'da sigara bırakma polikliniği ücretsiz hizmet veriyor

ERZİNCAN - Erzincan Toplum Sağlığı bünyesinde İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezinde hizmet veren sigara bırakma polikliniği ücretsiz hizmet veriyor.

Sağlıklı Hayat Merkezi sigara bırakma polikliniğinden birçok vatandaş hizmet alarak uzman doktor takibinde sigarayı bırakıyorlar.

"30 yıl sigara kullandım bir haftada bıraktım"

Sağlıklı Hayat merkezine başvurarak sigarayı bıraktığını söyleyen Ferhat Özcan isimli vatandaş, "Yaklaşık 30 yıldan fazla süredir sigara içiyordum. Arkadaşlarımın önerisiyle polikliniğe geldim. 1 hafta gibi kısa sürede sigarayı bıraktım. Toplamda 7 aydır sigara içmiyorum. Sigarayı bırakarak büyük bir maddi kazancım da oldu. 7 ayda 30 bin TL birikimim oldu. Sağlıklı Hayat Merkezi sigara bırakma polikliniğini herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Erzincan Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli Uzman Dr. Elif Pala Gün ise, "Tütün ve tütün ürünleri kullanan ve bırakma kararı alan vatandaşlarımız polikliniğimize başvurduklarında ilk değerlendirmeleri yapılarak bağımlılık düzeylerine bağlı olarak tedavi şekilleri vatandaşlarımıza uygulanıyor. Polikliniğimizdeki tüm hizmetler tamamen ücretsiz. Bırakma sürecinde kişi ile birlikte takvimi belirliyoruz. Kişiye bu süreçte dikkat etmesi gereken davranış biçimleri anlatılıyor. Ayrıca Düzenli takipler yapılarak yüz yüze veya telefon görüşmeler sağlanıyor. Sigarayı bırakmak isteyen tüm vatandaşlarımızı Sağlıklı Hayat Merkezi sigara bırakma polikliniğimize bekliyoruz" diye konuştu.