Erzincan'da Yaban Keçileri - Son Dakika
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Erzincan'da Yaban Keçileri

Erzincan'daki kanyonlarda yaban keçileri havadan görüntülendi, görsel şölen sundu.

06.04.2025 17:35
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Erzincan'da kanyonlarla bütünleşen yaban keçileri böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Dağlar ve platolarla kaplı Erzincan'da kanyonları çevreleyen kayalıklarla bütünleşen yaban keçileri görsel şölen sunuyor.

Genelde dağlar ve platolarla kaplı olan Erzincan, coğrafik açıdan çok çeşitli yeryüzü şekillerini barındırıyor. Yüzölçümünün büyük bir kısmı dağlarla kaplı olan Erzincan'da kanyonlar da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kanyonları çevreleyen kayalıklarda zaman zaman görülen Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan, avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan yaban keçileri, görsel şölen oluşturuyor.

Erzincan'ın Kemah, İliç, Kemaliye ilçeleri güzergahındaki kanyon ve yaban keçileri havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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