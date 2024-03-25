Erzincan\'da Yapı Denetim ve Huzur İçin Erzincan Protokolleri İmzalandı

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Erzincan'da "Yapı Denetim" ve "Huzur İçin Erzincan" protokolleri imza töreni, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirildi.

Erzincan İl Halk Kütüphanesi toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine; Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, vali yardımcıları, ilgili birim amirleri katıldı.

Protokol imza töreninde Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu şu bilgileri verdi:

"Erzincan ili yapı stoku değerlendirmesi komisyonu 23.02.2023 tarihinde Erzincan Valiliği ile kurulmuştur. Komisyon tarafından birinci etap kapsamında 2 bin yılı öncesi inşa edilmiş olan 2 kat ve üzeri 3 bin 198 adet betonarme yığma bina incelenmiştir. İncelenen yapılar 4 farklı risk düzeyinde sınıflandırılmıştır. 2. etap kapsamında ise en yüksek risk teşkil edeceği değerlendirilen bin 687 adet binanın literatürde kabul görmüş hızlı değerlendirme metotlarında oluşan Hasan Sözen ve pi 25 metoduyla incelenmesi için gerekli ödeneğin tespit edilerek Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından talep edilmesi ve söz konusu sürecin sağlıklı olarak yürütülmesi temin etmek için iş birliği protokolü yapmak istiyoruz. Milletvekilimiz Süleyman Karaman ile beraber Çevre Şehircilik Bakanlığına gittik bu ödeneği sayın bakanımız Erzincan iline tahsis etti. Bu işi de yapması gereken Erzincan Valiliği koordinesinde Erzincan Belediyesi ile birlikte yapılması gerektiğini söylediği için biz bu ödeneğe protokol ile Erzincan Belediyesine aktaracağız. Bunu aktarınca ne olacak. Bin 687 binamız kalmıştı. Bu binalarında analizi yapılacak. Bu analizlerin sonucunda Erzincan'da deprem sonrası binalarla ilgili bütün sıkıntıları Erzincan Belediyesi ile birlikte gidermiş olacağız. Bu Erzincan halkının gündeminde olan bir konu Ben belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum. Çünkü burada çok büyük emeği oldu ve bunu da beraber birlikte çözdüğümüz zaman bu bin 687 binayı da analiz ettiğimiz zaman insanların zihninde açana deprem sonrası bu binaların durumu nedir diye bir soru işareti kalmamış olacak. Yapılacak çalışmalar neticesinde 6306 sayılı kanun ile ilgili mevzuatlar uyarınca riskli olabileceği değerlendirilen yapıların bulunduğu bölgelerin Erzincan Belediyesi tarafından riskli alan veya rezerv yapı alan olarak belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılması yerinde ve rezerv yapı dönüşüm sürecinin modellenmesi ve gerekmesi halinde imar planlarındayken kentsel dönüşüme uygun revizyonların yapılması ve bir kısım yapıların mümkün olması halinde güçlendirilmesi metotlarıyla iyileştirilmesi sağlanarak Erzincan ilimizin depremlere dirençli bir kent haline gelmesi amaçlanmaktadır. İkinci protokolümüze gelinecek olursa, Huzur için Erzincan işbirliği protokolü. 15 Mart 2024 tarihinde uygulamaya başlamış olup toplumsal bilinçlendirme ve pozitif kültür değişimi hedeflenmektedir. Güvenli güçlerimizin her zaman ve her yerde varlığını vatandaşına hissettirerek alanda görünür olması, vatandaşlarımızın suç ve suçlulara karşı tedbirli olabilmesi, suçu önleyici tedbirlerin alınması ve suç işleme amacındakilerin caydırılmasına yönelik 8 suç türünde yapılacak olan çalışmalar da ilimizi hiç suçun işlenmediği veya mevcut durumunda daha iyi bir noktaya getirecek daha az suçun ve ihlalin olduğu bir şehir haline getirmek ayrıca bu huzur ortamının tüm ülkece bilinmesini sağlamak amacıyla Huzur Erzincan projesini hayata geçiriyoruz. Bahse konu 8 suç türü ve proje kapsamında yürütücülüğünü yapacak olan koordinatör kurumlar; hırsızlık suçu için Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık suçları için İl Emniyet Müdürlüğü, Aile içi şiddet ve kadına şiddet suçları için Aile ve Sosyal Hizmetler İ Müdürlüğü, Genel adaba aykırı iller için Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Çevre ve Doğaya Karşı işlenen suçlar için Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Trafik olayları için Erzincan Belediyesi, Bağımlılıkla Mücadele İçin İl Sağlık Müdürlüğü, Siber suçlarla mücadele için İl Emniyet Müdürlüğü koordinatör kurum olarak belirlenmiştir. Proje kapsamında tüm koordinatör paydaş kurumlar ile birlikte hedef kitleye sosyal medya çalışmaları kısa filimler, seminer, konferans, birebir görüşmeler, broşür, tanıtım faaliyetleri düzenlenecek ödüllendirmekler ve etkinlikler yapılacaktır. Bugün burada 2 projenin protokol törenini yapmış olacağız. Erzincan'ımıza hayırlı olsun."

Ardından söz alan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, iki projenin de Erzincan için hayırlı olması temennisinde bulunarak imzalar atıldı. - ERZİNCAN