Kokusunu alan ayı aracın camlarını kırarak içindeki erzağı yedi

Erzincan Günbağı köyünden Turabi Gündoğdu, Munzur Dağı eteklerindeki yaylaya haftalık yiyeceğini aracın gittiği yere kadar götürdükten sonra orda otomobilinin kapılarını kilitleyip yaylaya çıktı.

ARAÇTA HASAR OLUŞTU

Sabah yayladan atlarla otomobildeki yiyecekleri götürmek için geri gelen Gündoğdu, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Gece otomobildeki yiyeceklerin kokusunu alan ayı, aracın camını kırarak yiyeceklerin bir kısmını yedi. Araçta da maddi hasar oluşturan ayı, otomobilin koltuklarını, aynasını, ön panjuru parçaladı.

ARAÇ SAHİBİ PİŞMAN

Turabi Gündoğdu, "Böyle bir şey ilk kez başıma geldi. Bir daha araçta yiyecek bırakmayacağım" dedi