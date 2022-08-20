Kokusunu alan ayı aracın camlarını kırarak içindeki erzağı yedi - Son Dakika
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Kokusunu alan ayı aracın camlarını kırarak içindeki erzağı yedi

20.08.2022 07:23
Kokusunu alan ayı aracın camlarını kırarak içindeki erzağı yedi

Erzincan'da yaşanan olay şaşkına çevirdi. Erzak kokusu alan ayı otomobilin camını kırarak araç içerisinde bırakılan yiyeceklerle karnını doyurdu. Araç sahibiyse içerde yemek bıraktığı için çok pişman.

Erzincan Günbağı köyünden Turabi Gündoğdu, Munzur Dağı eteklerindeki yaylaya haftalık yiyeceğini aracın gittiği yere kadar götürdükten sonra orda otomobilinin kapılarını kilitleyip yaylaya çıktı.

ARAÇTA HASAR OLUŞTU

Sabah yayladan atlarla otomobildeki yiyecekleri götürmek için geri gelen Gündoğdu, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Gece otomobildeki yiyeceklerin kokusunu alan ayı, aracın camını kırarak yiyeceklerin bir kısmını yedi. Araçta da maddi hasar oluşturan ayı, otomobilin koltuklarını, aynasını, ön panjuru parçaladı.

ARAÇ SAHİBİ PİŞMAN

Turabi Gündoğdu, "Böyle bir şey ilk kez başıma geldi. Bir daha araçta yiyecek bırakmayacağım" dedi

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Kaynak: İHA

Gündoğdu, Erzincan, Tragger, Turabi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kokusunu alan ayı aracın camlarını kırarak içindeki erzağı yedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kokusunu alan ayı aracın camlarını kırarak içindeki erzağı yedi - Son Dakika
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