Erzincan\'da Yılan Görüntülendi

Erzincan'da yerleşim yerlerinin yakınında yılan görüldü. İlk kez yılan gören minik çocuğun şaşkınlığı ve hayvanı dikkatle izlemesi kameraya yansıdı.

Sıcak havaların etkisiyle yuvasından çıkan ve boyunun yaklaşık 2 metre olduğu tahmin edilen yılan, yerleşim alanına yakın bir noktada görüntülendi. O sırada babasıyla birlikte güzergahtan geçen Mehmet Han isimli çocuk, hayatında ilk defa bu kadar büyük bir yılanla karşılaşmanın şaşkınlığını yaşadı. Yılanı dikkatli bir şekilde izleyen minik çocuk, hayvanın hareketlerini meraklı gözlerle takip etti.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, çocuğun yılanı korkmadan izlediği anlar yer aldı.