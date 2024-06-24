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Erzincan'da yılanların dansı kamerada

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaklaşık iki metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansı kaydedildi.

Sıcak havalarla birlikte yılanların da sık görüldüğü Kemaliye'de hemen her gün yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansını gören bir kişi telefonuna sarılıp o anları kaydetti. Yılanlar bir süre sonra gözden kayboldu.