Erzincan'da yılanların dansı kamerada
ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaklaşık iki metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansı kaydedildi.
Sıcak havalarla birlikte yılanların da sık görüldüğü Kemaliye'de hemen her gün yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansını gören bir kişi telefonuna sarılıp o anları kaydetti. Yılanlar bir süre sonra gözden kayboldu.
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