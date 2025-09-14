Erzincan\'da Zabıt Katipliği Sınavı Yoğun Geçti

Erzincan Adliyesi'nde, zabıt katipliği klavye uygulama sınavı nedeniyle yoğunluk oluştu. 12 kişi alınacak.

Erzincan Adliyesinde istihdam edilmek üzere 12 sözleşmeli zabıt katibi alımı için uygulamalı sınavı Erzincan Adliyesinde yapıldı.

Sınava girmek için aileleri ve arkadaşlarıyla Erzincan ve başka illerden adliyeye gelen adaylar, yanlarında getirdikleri klavyelerle pratik yaptı.

Aday numaralarına göre gruplar halinde sınav alanına alınan adaylar, adliye önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Katip olmak için ter döken adaylardan sınavda başarılı olanlar, mülakata girmeye hak kazanacak. Erzincan'da toplamda 12 kişi alınacak. - ERZİNCAN