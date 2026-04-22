Erzincan Emniyet\'ten 23 Nisan Kutlama Mesajı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba imzasıyla yayımlanan mesajda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümünün ve çocuklara armağan edilen bu anlamlı bayramın gurur ve coşkuyla kutlandığı belirtildi.

Mesajda, 23 Nisan'ın millet iradesinin tüm dünyaya ilan edildiği, bağımsızlık ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tescillendiği önemli bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.

Çocukların geleceğin teminatı olduğuna işaret edilen mesajda, onların güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yetişmeleri için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Mesajda ayrıca, çocukların milli ve manevi değerlere bağlı, bilinçli ve donanımlı bireyler olarak yetişmelerinin önemine değinilerek, gözlerindeki umudun ülkenin yarınlarını aydınlatacak en değerli ışık olduğu kaydedildi.

Açıklamada, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanları rahmet ve minnetle anılırken, tüm çocukların bayramı kutlandı. - ERZİNCAN