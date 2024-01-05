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Erzincan güne sisle uyandı - Son Dakika
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Erzincan güne sisle uyandı

Kar yağışının ardından soğuk havanın da etkisiyle Erzincan kent merkezi yoğun sise teslim oldu. Görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düşen şehirde, sis hava ve karayolu ulaşımında aksamalara neden oldu. Sürücüler trafikte yavaş ve kontrollü seyretti. Vatandaşlar ise oluşan kartpostallık görüntülerin güzel olduğunu belirtti.

Erzincan güne sisle uyandı
05.01.2024 - 00:40,
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Erzincan güne sisle uyandı

ERZİNCAN - Kar yağışının ardından soğuk havanın da etkisiyle Erzincan kent merkezi yoğun sise teslim oldu. Adeta şehir sisten kaybolurken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Yoğun sis hava ulaşımını da aksattı.

Erzincan güne sisle uyandı. Kentte görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Kar yağışının ardından etkili olan soğuk havayla birlikte oluşan sisten adeta göz gözü görmedi. Yoğun sis karayolu ve havayolu ulaşımında aksamalara neden oldu. İstanbul - Erzincan seferini yapan uçaklar havalimanına rötarlı iniş yapabildi.

Şehri adeta esir alan sis görüş mesafesini azalttı. Sürücüler trafikte yavaş ve kontrollü seyretti.

Siste kaybolan Erzincan'da kartpostallık görüntüler oluştu. Vatandaşlar soğuk hava ve sisin hayatı olumsuz yönde etkilemesine rağmen oluşturduğu görselinde güzel olduğunu kaydetti.

Kaynak: İHA
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