Erzincan haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferansla bağlandığı törenle Kemah Zeynal Karakoç Cem ve Kültür Evi açıldı - Son Dakika
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Erzincan haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferansla bağlandığı törenle Kemah Zeynal Karakoç Cem ve Kültür Evi açıldı

08.10.2022 00:57
Erzincan haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferansla bağlandığı törenle Kemah Zeynal Karakoç Cem ve Kültür Evi açıldı

Erzincan haberlerine göre Erzincan'ın Kemah ilçesinde yapımı tamamlanan Alevi Kültür Derneği Kemah Zeynal Karakoç Cem ve Kültür Evi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle bağlandığı törenle hizmete açıldı.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde yapımı tamamlanan Alevi Kültür Derneği Kemah Zeynal Karakoç Cem ve Kültür Evi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle bağlandığı törenle hizmete açıldı.

Ülke genelinde inşası tamamlanan 4 cemevinin açılışı ile 7 cemevinin temel atma töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle bağlanmasıyla gerçekleşti.

Yapımı tamamlanan Erzincan Kemah'taki Alevi Kültür Derneği Kemah Zeynal Karakoç Cem ve Kültür Evi'nin açılışına telekonferans yöntemiyle bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cemevinin videosunu izledikten sonra, "Çevre, peyzaj düzenlemeleri eksik. Onları da gidermek lazım" diyerek eksikliklerin giderilmesi için Erzincan Valisi Mehmet Makas'a talimat verdi.

Vali Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Kemah Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, Kemah Belediye Başkanı Osman Kemal Aslan, Alevi Kültür Dernekleri Kemah Şube Başkanı Alican Binay ve dede Ahmet Uğurlu açılış kurdelesini kesti.

Vali Makas, "İl merkezimiz ve 8 ilçemizde tespit edilen tüm noksanlıklar giderilmiştir. İnşa ve ihyası yapılmıştır. Canlarımız adına şükranlarımızı arz ediyoruz Cumhurbaşkanım" dedi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferansla bağlandığı törenle Kemah Zeynal Karakoç Cem ve Kültür Evi açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferansla bağlandığı törenle Kemah Zeynal Karakoç Cem ve Kültür Evi açıldı - Son Dakika
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