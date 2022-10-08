Vali Makas, "İl merkezimiz ve 8 ilçemizde tespit edilen tüm noksanlıklar giderilmiştir. İnşa ve ihyası yapılmıştır. Canlarımız adına şükranlarımızı arz ediyoruz Cumhurbaşkanım" dedi. - ERZİNCAN

Yapımı tamamlanan Erzincan Kemah'taki Alevi Kültür Derneği Kemah Zeynal Karakoç Cem ve Kültür Evi'nin açılışına telekonferans yöntemiyle bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cemevinin videosunu izledikten sonra, "Çevre, peyzaj düzenlemeleri eksik. Onları da gidermek lazım" diyerek eksikliklerin giderilmesi için Erzincan Valisi Mehmet Makas'a talimat verdi.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Erzincan haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferansla bağlandığı törenle Kemah Zeynal Karakoç Cem ve Kültür Evi açıldı - Son Dakika

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