Erzincan İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına Günay yeniden seçildi - Son Dakika
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Erzincan İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına Günay yeniden seçildi

22.03.2022 19:50
Erzincan İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına Günay yeniden seçildi

Erzincan İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına Faruk Günay yeniden seçildi.

Erzincan İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına Faruk Günay yeniden seçildi.

Bugün gerçekleşen Erzincan İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği seçimlerinde 4 aday başkanlık için yarıştı.

Seçim sonunda 781 oy alan mevcut başkan Faruk Günay yeniden başkanlığa seçildi.

Diğer adaylar ise Cahit Erdem 479 oy, Ercan Koçer 383 oy ve Ali Ekber Yeşil 366 oy aldı. - ERZİNCAN

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Faruk Günay, Damızlık, Erzincan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzincan İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına Günay yeniden seçildi - Son Dakika


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