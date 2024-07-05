Erzincan'ın Başbağlar Köyü'nde 31 yıl önce yaşanan vahşet unutulmamalı - Son Dakika
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Erzincan'ın Başbağlar Köyü'nde 31 yıl önce yaşanan vahşet unutulmamalı

Erzincan\'ın Başbağlar Köyü\'nde 31 yıl önce yaşanan vahşet unutulmamalı

Türk Parlamenter Gazeteci ve Yazarlar Birliği Başkanı İbrahim Aydemir, Erzincan'ın Başbağlar Köyü'nde 31 yıl önce gerçekleşen PKK katliamının unutulmaması gerektiğini vurguladı. Aydemir, PKK'nın vahşetini ve vatan hainliğini dile getirerek, sessiz kalan kesimlere tepki gösterdi. Şehitlere dua eden Aydemir, vatan hainlerine karşı birlik olunması çağrısında bulundu.

05.07.2024 15:07
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Erzincan'ın Başbağlar Köyü'nde 31 yıl önce yaşanan büyük vahşeti anan Türk Parlamenter Gazeteci ve Yazarlar Birliği Başkanı İbrahim Aydemir, PKK bölücü teröristlerinin gerçekleştirdiği bu katliamın unutulmaması gerektiğini vurguladı.

PKK vahşeti ve vatan hainleri

Aydemir, "31 yıl önce Erzincan ilimizin Başbağlar Köyü'nde bir büyük vahşet yaşandı. Bu vahşeti PKK bölücü imansızları yaşattılar. Hiçbir günahı olmayan, işinde gücünde, köyünde, tarlasında olan 33 günahsız insanı katlettiler. PKK denen bölücü imansız yapı budur, vatan hainleri böyle davranırlar." ifadeleriyle PKK'nın vahşetini ve vatan hainliğini dile getirdi.

Sessizliğe tepki

Aydemir, bazı kesimlerin Başbağlar Katliamı karşısında sessiz kaldığını eleştirerek, "Herkesin tek bir yürek halinde Başbağlar'a sahip çıkması lazım ama maalesef bakıyorsunuz, siyasette bölücülerin adresi olanların ve onlara şirin görünme çabasında olanların maalesef sesleri çıkmıyor. Madımak'la ilgili olarak da hap dedik mi, ortak yaramızdır, onu da lanetliyoruz; ama Başbağlar'daki insanlar bir intikam gerekçesi yapılabilir mi? 33 insan hiçbir günahları yokken katledilebilir mi? ve bu insanları katledenlere dair bu ülke topyekün neden tepki vermez, vermesi lazım." dedi.

Şehitlere dua ve hatırlatma

Aydemir, şehitleri rahmetle anarak, "Ben o gün rahmete uğradığımız şehitlerimizi, 33 şehidimizi bugün 31 yıl sonra rahmetle yad ediyorum. Mekanları cennet olsun, ailelerine ve ülkemize sabır diliyorum, başsağlığı diliyorum." dedi. Ayrıca, PKK teröristlerini asla unutmayacaklarını belirtti: "O imansızları, onları katleden imansızları asla unutmayacağız. Dünya durdukça hep zihnimizin bir yerinde bu kitapsızların, bu vicdansızlıkları hep kayıt altında olacak."

Vatan hainlerine karşı tek yürek olma çağrısı

Aydemir, ülkenin birlik içinde vatan hainlerine karşı tek yürek olması gerektiğini vurguladı ve son olarak şu notları düştü: "Herkesin tek bir yürek halinde Başbağlar'a sahip çıkması lazım. Bu vatan hainlerinin ve insanlık düşmanlarının yaptıklarını unutmamalıyız. Biz bu vesileyle ve yeniden 31 yıl sonra Başbağlar için yüreğimizde bir kayıt düşüyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'ın Başbağlar Köyü'nde 31 yıl önce yaşanan vahşet unutulmamalı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'ın Başbağlar Köyü'nde 31 yıl önce yaşanan vahşet unutulmamalı - Son Dakika
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