Erzincan\'ın Kemah ilçesinde çocuklar doyasıya eğlendi

Erzincan'ın Kemah ilçesinde düzenlenen etkinliklerle çocuklar doyasıya eğlendi.
Erzincan Valiliğinin himayelerinde çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Kemah'ta düzenlenen ve Kemahlı çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte; balon park, seyyar salıncak, köpek gösterisi, palyaço eğlenceleri, konser, Hacivat-Karagöz, okçuluk, sanat atölyeleri ile geleneksel oyun ve yarışmalar gibi pek çok etkinlikte Kemahlı minikler doyasıya eğlendiler.
Çocukları etkinlikte Kemah Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu'da yalnız bırakmadı. - ERZİNCAN
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