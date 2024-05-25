Erzincan'ın Kemah ilçesinde çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Erzincan'ın Kemah ilçesinde çocuklar doyasıya eğlendi

Erzincan\'ın Kemah ilçesinde çocuklar doyasıya eğlendi

Erzincan Valiliği himayesinde düzenlenen etkinliklerle Kemahlı çocuklar balon park, seyyar salıncak, köpek gösterisi, palyaço eğlenceleri, konser, Hacivat-Karagöz gibi pek çok etkinlikte doyasıya eğlendi. Kemah Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu da etkinlikte çocukları yalnız bırakmadı.

25.05.2024 14:51
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Erzincan'ın Kemah ilçesinde düzenlenen etkinliklerle çocuklar doyasıya eğlendi.

Erzincan Valiliğinin himayelerinde çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Kemah'ta düzenlenen ve Kemahlı çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte; balon park, seyyar salıncak, köpek gösterisi, palyaço eğlenceleri, konser, Hacivat-Karagöz, okçuluk, sanat atölyeleri ile geleneksel oyun ve yarışmalar gibi pek çok etkinlikte Kemahlı minikler doyasıya eğlendiler.

Çocukları etkinlikte Kemah Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu'da yalnız bırakmadı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'ın Kemah ilçesinde çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika

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