Erzincan'ın Tercan ilçesine atanan Kaymakam Neslihan Kısa Duman, görev başı yaparak şehit ailesi ve güvenlik güçleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Erzincan'ın Tercan ilçesine atanan Kaymakam Neslihan Kısa Duman, görev başı yaparak şehit ailesi ve güvenlik güçleriyle bir araya geldi

Erzincan\'ın Tercan ilçesine atanan Kaymakam Neslihan Kısa Duman, görev başı yaparak şehit ailesi ve güvenlik güçleriyle bir araya geldi

Ankara Vali Yardımcısı olarak görev yaparken Tercan Kaymakamı olarak atanan Neslihan Kısa Duman, göreve başladı. Kaymakam Duman, göreve başlamasının ardından Şehit Piyade Sözleşmeli Er Resul Bayracı'nın ailesini ziyaret etti ve şehit ailelerine olan ilgisini gösterdi. Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Kaymakam Duman, güvenlik güçlerine kolaylıklar diledi.

09.08.2024 09:31
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Erzincan'ın Tercan ilçesine atanan Kaymakam Neslihan Kısa Duman, görev başı yaparak şehit ailesi ve güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

Ankara Vali Yardımcısı olarak görev yapmakta iken 2024/187 karar numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tercan Kaymakamı olarak atanan Neslihan Kısa Duman, ilçede göreve başladı.

Kaymakam Duman, Tercan'da göreve başlamasının ardından Şehit Piyade Sözleşmeli Er Resul Bayracı'nın ailesini ziyaret etti. Aileyle yakından ilgilenen Kaymakam Duman, şehit ailelerinin kendilerinin emaneti olduğunu söyledi.

Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek güvenlik güçlerine görevlerinde kolaylıklar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'ın Tercan ilçesine atanan Kaymakam Neslihan Kısa Duman, görev başı yaparak şehit ailesi ve güvenlik güçleriyle bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'ın Tercan ilçesine atanan Kaymakam Neslihan Kısa Duman, görev başı yaparak şehit ailesi ve güvenlik güçleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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