Erzincan\'ın Yöresel 8 Ürünü Coğrafi İşaret Alma Yolunda

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Erzincan'ın yöresel 8 ürünü coğrafi işaret alma yolunda

ERZİNCAN - Erzincan'da coğrafi işaret başvurusunda bulunulan 8 adet yöresel ürün tanıtıldı.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Erzincan'da coğrafi işaret başvurusu yapılan "Eğin Ekmeği, Kemah Cevizi, Kuşburnu Goravası, Kemaliye Badişli Çorba, Çermail Armudu, Erzincan Eşgilisi, Erzincan Yaprak Sarması ve Erzincan Lokumu" olmak üzere toplamda 8 adet yöresel ürünün tanıtım programı gerçekleştirildi.

Programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve il protokolü katıldı.

Erzincan Bakır Evi'nde düzenlenen programda İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri tarafından coğrafi işaretli ürünler tek tek anlatıldı. Ardından 8 ürün tattırılmak suretiyle katılımcıların beğenisine sunuldu.