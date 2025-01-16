Erzincan Kemah'ta Öğretmenevi ve Kuran Kursu Protokolleri İmzalandı - Son Dakika
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Erzincan Kemah'ta Öğretmenevi ve Kuran Kursu Protokolleri İmzalandı

Erzincan Kemah\'ta Öğretmenevi ve Kuran Kursu Protokolleri İmzalandı

Erzincan'ın Kemah ilçesinde 20 odalı öğretmenevi ile Kuran Kursu ve müftülük hizmet binası yapımı için protokol imza töreni düzenlendi. Törende, projelerin ilçeye katkıları vurgulandı.

16.01.2025 05:44  Güncelleme: 05:45
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Erzincan'ın Kemah ilçesinde 20 odalı öğretmenevi ile 4-6 yaş Kuran Kursu, Hafızlık Kuran Kursu ve İlçe Müftülüğü hizmet binası yapımına ilişkin protokol imza töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene; Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Vali Yardımcısı Ömer Özbay, Kemah Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, Kemah Belediye Başkanı Cevdet Bayram, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, ilçedeki ilgili birim amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve ilçe meclis üyeleri katıldı.

İmzalanan protokollerin hem ilçe hem de Erzincan için hayırlı olmasını dileyen Vali Aydoğdu, "Bugün burada hayırlı ve güzel bir işe vesile oluyoruz hep birlikte. Birinci protokolümüz ile Kemah ilçemize 20 odalı ve 30 yataklı bir öğretmen evi kazandırılacak. Öğretmenevine dönüştürülecek binanın her türlü bakım, onarım, tefrişat ve donatım ihtiyacı Kemah Belediyesi tarafından karşılanacak. Kemah ilçemize kazandırılacak bu öğretmenevi, öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimize ve turizm için gelen ziyaretçilere hizmet ederek, konaklama konusunda çok ciddi bir sıkıntıyı ortadan kaldıracak.

İkinci protokolümüz ise 4-6 yaş Kur'an kursu, gündüzlü erkek hafızlık Kur'an kursu, gündüzlü kız hafızlık Kur'an kursu ve müftülük hizmet binası yapımına yönelik protokol olacak. Kaymakamlığımız, İlçe Belediye Başkanlığı ve hayırseverlerimizin destekleri ve katkılarıyla yapılacak. Çocuklarımızın hem dinimizin temel kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'i ses ve şekil olarak kendi seviyelerinde tanımalarını ve öğrenmelerini hem de çocuklarımıza sevgi, saygı, yardımlaşma, iyilik, adalet, sorumluluk, doğruluk ve sabır gibi temel değerleri tanıtacak güzel bir merkez olacak. Aynı zamanda müftülük hizmetleri de daha güzel bir mekanda sunulacak. Her iki projenin de ilçemize hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan Kemah'ta Öğretmenevi ve Kuran Kursu Protokolleri İmzalandı - Son Dakika

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