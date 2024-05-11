Erzincan Merkez İlçe Köyler Birliği Meclisi Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Erzincan Merkez İlçe Köyler Birliği Meclisi Toplantısı Yapıldı

Erzincan Merkez İlçe Köyler Birliği Meclisi Toplantısı Yapıldı

Erzincan Merkez İlçe Köyler Birliği Meclisi'nin olağan toplantısı Vali Yardımcısı / İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat başkanlığında AFAD salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda birlik encümen üyeleri ve komisyon üyelerinin seçimi, faaliyet raporları ve 2023 yılı kesin hesabının karara bağlanması konuları ele alındı. Toplantının ardından köylerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler için önemli adımlar atıldı.

11.05.2024 04:11
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Erzincan Merkez İlçe Köyler Birliği Meclisi'nin olağan toplantısı Vali Yardımcısı/ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat başkanlığında yapıldı.

AFAD salonunda düzenlenen toplantıda birlik encümen üyeleri ve komisyon üyelerinin seçimi, faaliyet raporları ve 2023 yılı kesin hesabının karara bağlanması hususu görüşüldü.

Toplantının ardından encümen üyeleri ve muhtarların talepleri dinlenerek köylerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler için önemli adımlar atıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erzincan Merkez İlçe Köyler Birliği Meclisi Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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