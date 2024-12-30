Erzincan OSB Toplantısı Yapıldı

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.
Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde devam eden projeler ve gündemdeki konuların ele alındığı toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. - ERZİNCAN
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