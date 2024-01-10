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Erzincan Ticaret Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu Kalp Krizi Geçirdi - Son Dakika
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Erzincan Ticaret Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu Kalp Krizi Geçirdi

Erzincan Ticaret Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, bugün sabah saatlerinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tanoğlu'na yapılan anjiyo sonucunda kalp rahatsızlığı tespit edildi ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Erzincan Ticaret Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu Kalp Krizi Geçirdi
10.01.2024 - 12:43,
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Erzincan Ticaret Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, kalp krizi rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Bugün sabah saatlerinde aniden rahatsızlanan Tanoğlu, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede kalp rahatsızlığı geçirdiği anlaşılan Tanoğlu'na anjiyo yapıldı. Yoğun Bakım Ünitesine alınan Tanoğlu'nun tedavisi sürüyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan Ticaret Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu Kalp Krizi Geçirdi - Son Dakika
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