Erzincan TSO imalat çalıştayında 19 üyeye plaket verildi

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) 7. Meslek Grubu Çalıştayı, otomotiv, makine, plastik, kimya ve diğer imalat sektörlerinde faaliyet gösteren üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Erzincan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu'nun katılımıyla düzenlenen çalıştayda, sektörlerin mevcut durumu, üyelerin karşılaştığı sorunlar, beklentiler ve çözüm önerileri ele alındı.

Toplantıda ayrıca sektörlerin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar ile gelecek döneme ilişkin hedefler konusunda istişarelerde bulunuldu.

Çalıştay kapsamında, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olarak 40 yılı aşkın süredir ticari faaliyetlerini sürdüren üyelere, kentin ekonomisi, üretimi, ticareti ve istihdamına sundukları katkılar dolayısıyla teşekkür plaketi verildi.

Plaketler, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu ve Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu tarafından takdim edildi.

Plaket verilen üyeler arasında Cevdet Topcu, Çetin Fırat, Dursun Mumcu, Erdoğan Boz, Fehmi İpek, Fevzi İnce, Halit Şiltu, Hamdi Akgün, Hüseyin Söğütlüpınar, Kadir Baycan, Kamer Sarıgöl, Murat Şenocak, Necati Mengüç, Sabri Başgöze, Selami Sönmez, Selim Nergis, Yaşar Yayla, Yusuf Nergis ve Zübeyir Beşiktaş yer aldı.

Çalıştayda, geçmişten gelen sektör tecrübesinin gelecek dönem hedefleriyle birleştirilerek Erzincan'ın ekonomik ve ticari gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.