Erzincan Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri köyleri ziyaret etti

Erzincan Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Otlukbeli'nin köylerinde incelemelerde bulundu.
Canpolat, Otlukbeli Kaymakamı Aydın Yanık ile birlikte Karadivan, Umurlu, Ağamçağam ve Boğazlı köylerine ziyarette bulundu. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun selamlarını ileterek vatandaşların taleplerini dinleyen Erzincan Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, misafirperverliklerinden ötürü vatandaşlara teşekkür etti. - ERZİNCAN
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Aydın'da 22 adayın yarıştığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en çok konuşulan adaylar Özlem Çerçioğlu ve Mustafa Savaş oldu. SONAR Araştırma Şirketi'nin açıkladığı sonuçlara göre Çerçioğlu'nun oy oranı yüzde 50.9, Savaş'ın oy oranı ise yüzde 32.6 olarak belirlendi.
Zimbabve'de peygamberliğini ilan eden bir şarlatanın skandallarla dolu çiftliği ortaya çıktı. Çocuk istismarı suçlaması yöneltilen 56 yaşındaki Ishmael Chokurongerwa'nın özel mülküne yapılan operasyonda 251 çocuk kurtarılırken, özel mülkte hayatını kaybeden çocuklara ait olduğu tahmin edilen isimsiz mezarlar da bulundu.
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