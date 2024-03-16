Erzincan Valiliği'ne Topluma Hizmet Projesi Ziyareti - Son Dakika
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Erzincan Valiliği'ne Topluma Hizmet Projesi Ziyareti

Erzincan Valiliği\'ne Topluma Hizmet Projesi Ziyareti

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında başlattıkları projeler için Erzincan Valiliği'ne ziyarette bulundu. Proje danışmanları ve öğrenciler, destekleri için Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve diğer yetkililere teşekkür etti.

16.03.2024 11:08
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Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında proje danışmanı öğretim elemanları ve proje yürütücüsü öğrenciler Erzincan Valiliğine ziyarette bulundu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü akademisyen ve öğrencileri tarafından Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında başlatılan projeler devam ediyor. Bu kapsamda proje danışmanı öğretim elemanları ve proje yürütücüsü öğrenciler Erzincan Valiliğine ziyarette bulundu.

Öğrenciler destekleri için Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali yardımcısı Yusuf İzci, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'a teşekkür ettiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan Valiliği'ne Topluma Hizmet Projesi Ziyareti - Son Dakika

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