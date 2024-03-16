Erzincan Valiliği\'ne Topluma Hizmet Projesi Ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sanayicilerle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İstişare Toplantısı'na katılarak, sanayici ve iş insanları ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, toplantıda istikrarın önemine vurgu yaparak, yatırımcılara teşekkür etti ve Kayseri'nin ticaret, sanayi, tarım ve hayvancılık ile turizm şehri olduğunu belirtti. Ayrıca, yatırımcıların, istihdamın, katma değerin ve ihracatın önemine değinildi.