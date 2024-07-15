Erzincan Valisi: 15 Temmuz, karanlığa ışık olan bir direnişin adıdır - Son Dakika
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Erzincan Valisi: 15 Temmuz, karanlığa ışık olan bir direnişin adıdır

Erzincan Valisi: 15 Temmuz, karanlığa ışık olan bir direnişin adıdır

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, "15 Temmuz gecesi, karanlığa ışık olan bir direnişin adıdır" dedi.

15.07.2024 04:51
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, "15 Temmuz gecesi, karanlığa ışık olan bir direnişin adıdır" dedi.

Vali Aydoğdu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanlık, vatan aşkıyla yoğrulmuş yüreklerin destanıdır. Bayrağın her dalgalanışı, milletimizin özgürlüğe olan inancının sembolüdür. Bayrak bir milletin onurudur, göklerde dalgalandıkça özgürlüğümüzün nişanıdır. Millet, birlikten doğar; yüreklerimiz aynı sevdayla çarptıkça, biz Türkiye'yiz. 15 Temmuz gecesi, karanlığa ışık olan bir direnişin adıdır. O gece, milletimizin yüreğindeki vatan aşkı, tanklara, toplara karşı duran cesaretle harmanlandı. Feraset ve irfanla yoğrulmuş bu aziz millet, hainlere karşı sarsılmaz bir duruş sergileyerek, tarihe altın harflerle yazıldı.

Milletimizin feraset ve irfanıyla yoğrulmuş çocuklarımız, tarih boyunca her zorlukta dimdik durmuş, her badireyi metanetle atlatmıştır. Bizler, bu kadim medeniyetin mirasçıları olarak, geleceğin Türkiye'sini inşa etme yolunda kararlıyız. İlimle, irfanla, ahlakla donatılmış nesiller yetiştirmek en büyük gayemizdir.

Eğitim sadece bilgi aktarımı değildir; vatan sevgisiyle, adaletle, erdemle, dürüstlükle harmanlanmış bir hayat felsefesidir. Çocuklarımızın her biri, bu değerleri özümsediğinde, milletimizin geleceği daha da aydınlanacaktır.

Mazlumun yanındaki duruşumuz, zalime karşı dik duruşumuzdur. Huzur ve barışı tesis etmek için yola çıktığımızda, engelleri aşan azim ve kararlılığımızla hedeflerimize ulaşacağız. İman dolu göğsümüzle, vatanımıza sahip çıkmanın onurunu taşırız.

İçimizdeki hain ve gafillerle mücadele etmek, tarihimizden aldığımız derslerle geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek demektir. 15 Temmuz gibi kara geceler, milletimizin iradesine zincir vuramayacaklarının en büyük ispatıdır. Bu milletin feraseti, irfanı ve vatan aşkı, her türlü tuzağı boşa çıkaracak güçtedir.

Geleceğe güvenle bakabilmemiz, çocuklarımızı ve gençlerimizi bu bilinçle yetiştirmemize bağlıdır. Onlara her daim; vatan sevgisinin, ahlakın, erdemin ve dürüstlüğün en yüce değerler olduğunu öğreteceğiz. Böylece, her biri birer kahraman olacak, Türkiye'nin parlak geleceğini inşa edeceklerdir.

Bizler, bu kutlu davanın yılmaz neferleriyiz. Milletimize, vatanımıza ve bayrağımıza olan bağlılığımız, sonsuza dek sürecektir. Gelecek nesillerimize bu şuur ve bilinçle miras bırakacağımız bir Türkiye için var gücümüzle çalışacağız.

15 Temmuz'un kahraman şehitlerini rahmetle, gazilerini minnet ve sağlık dilekleriyle anıyoruz. Onların gösterdiği feraset ve cesaret, milletimizin yüzyıllarca unutmayacağı bir destandır." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Hamza Aydoğdu, Demokrasi, 15 Temmuz, Erzincan, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan Valisi: 15 Temmuz, karanlığa ışık olan bir direnişin adıdır - Son Dakika

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