Erzincan Valisi Aydoğdu, dedesi Hüseyin Koyuncu'yu Bitlis Ahlat'ta toprağa verdi - Son Dakika
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Erzincan Valisi Aydoğdu, dedesi Hüseyin Koyuncu'yu Bitlis Ahlat'ta toprağa verdi

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Erzincan Valisi Aydoğdu, dedesi Hüseyin Koyuncu\'yu Bitlis Ahlat\'ta toprağa verdi
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun dedesi Hüseyin Koyuncu, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Aydoğdu, duygusal bir mesaj paylaşarak dedesini kaybetmenin çocukluğunu da kaybetmek olduğunu söyledi ve taziyelerini iletenlere teşekkür etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, hayatını kaybeden dedesi Hüseyin Koyuncu'yu son yolculuğuna uğurlarken kaleme aldığı duygu yüklü mesajla büyüklerine duyduğu sevgiyi ve çocukluk hatıralarını dile getirdi.

Vali Aydoğdu'nun dedesi Hüseyin Koyuncu, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze merasimine Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dedesiyle ilgili duygularını paylaşan Vali Aydoğdu, mesajında, "Dedemi defnederken Aslında biraz da çocukluğumu kaybettim." ifadelerine yer verdi.

Dedesini kaybetmenin yalnızca sevilen bir insanı uğurlamak olmadığını belirten Aydoğdu, onunla birlikte çocukluğun sesinin, aile hatıralarının ve geçmişin izlerinin de geride kaldığını ifade etti.

Mesajında büyüklerin aile ve toplum hayatındaki önemine dikkati çeken Aydoğdu, dedesinin kendilerine bıraktığı duaların, öğütlerin ve güzel hatıraların daima yaşayacağını vurguladı.

Aydoğdu, mesajını "Biz büyüdük, evet Ama galiba büyümek, insanın kendisini çocuk hissettiren insanları birer birer kaybetmesiymiş. ve ben bugün dedemi toprağa verirken, içimdeki küçük çocuğun da elini son kez bıraktım. Allah sana rahmet eylesin, mekanın cennet olsun." sözleriyle tamamladı.

Vali Aydoğdu, cenaze törenine katılarak acılarını paylaşan, taziyelerini ileten ve dualarıyla destek olan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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