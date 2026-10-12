Erzincan Valisi Aydoğdu, EŞOT taksi esnafına hayırlı işler diledi - Son Dakika
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Erzincan Valisi Aydoğdu, EŞOT taksi esnafına hayırlı işler diledi

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Erzincan Valisi Aydoğdu, EŞOT taksi esnafına hayırlı işler diledi
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kent merkezindeki EŞOT Taksi Durağı'nı ziyaret ederek taksici esnafıyla görüştü. Ziyarette Aydoğdu'ya Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ile İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci eşlik etti, Vali esnafa hayırlı işler diledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kent merkezinde faaliyet gösteren EŞOT Taksi Durağı'nı ziyaret ederek taksici esnafıyla görüştü.

Vali Aydoğdu, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat ile İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci ile EŞOT Taksi Durağı'na ziyarette bulundu.

Taksici esnafıyla bir süre sohbet eden Aydoğdu, esnafa hayırlı işler diledi.

Kaynak: İHA
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