Erzincan Valisi Aydoğdu\'nun dedesi Hüseyin Koyuncu Bitlis Ahlat\'ta toprağa verildi

Erzincan Valisi Aydoğdu'nun dedesi Hüseyin Koyuncu Bitlis Ahlat'ta toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun dedesi Hüseyin Koyuncu, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Bitlis Valisi, Ahlat Kaymakamı ve Ahlat Belediye Başkanı'nın da katıldığı törende Aydoğdu, taziyelerini iletenlere teşekkür etti.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun dedesi Hüseyin Koyuncu, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze merasimine Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Vali Aydoğdu, cenaze törenine katılarak acılarını paylaşan, taziyelerini ileten ve dualarıyla destek olan Bitlis Valisi Karakaya, Ahlat Kaymakamı Kaya, Ahlat Belediye Başkanı Gülmez başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti.
Kaynak: İHA
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