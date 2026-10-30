Erzincan Valisi Aydoğdu, Soğukoluk'taki gençlik merkezinde inceleme yaptı - Son Dakika
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Erzincan Valisi Aydoğdu, Soğukoluk'taki gençlik merkezinde inceleme yaptı

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Erzincan Valisi Aydoğdu, Soğukoluk\'taki gençlik merkezinde inceleme yaptı
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Soğukoluk köyündeki gençlik merkezini ziyaret ederek Köy Muhtarı Emrah Duran'dan bilgi aldı. Duran, merkezde kitap okuma, mevlit ve taziye programları düzenlendiğini, sakinlerin bir araya geldiğini belirtti; Aydoğdu katkı sunanlara teşekkür etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın ile Soğukoluk köyünde bulunan Darü's Selam Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Merkezde incelemelerde bulunan Aydoğdu, Köy Muhtarı Emrah Duran'dan merkezin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Duran, devletin ve köy sakinlerinin destekleriyle hayata geçirilen gençlik merkezinde köy halkının zaman zaman bir araya gelerek köyle ilgili konularda istişarelerde bulunduğunu belirtti.

Merkezde kitap okuma etkinliklerinin yanı sıra mevlit ve taziye programlarının da düzenlendiğini aktaran Duran, merkezin köy sakinlerinin bir araya gelmesine imkan sağladığını ifade etti.

Vali Aydoğdu ise toplumsal dayanışmayı, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren merkezin oluşturulmasında emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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