Erzincan Valisi: Emekçinin gücü, toplumun yüreğidir - Son Dakika
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Erzincan Valisi: Emekçinin gücü, toplumun yüreğidir

Erzincan Valisi: Emekçinin gücü, toplumun yüreğidir

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, emekçilerin gücünün toplumun yüreği olduğunu belirtti. Vali Aydoğdu, emekçilerin çabalarının ülkenin kalkınması ve refahı için önemli olduğunu vurgulayarak, devletin çalışma hayatını iyileştirmek için adımlar attığını ifade etti. Aydoğdu, tüm çalışanlara sağlık, huzur ve bereket dolu bir yaşam diledi.

30.04.2024 22:19
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Emekçinin gücü, toplumun yüreğidir" dedi.

Vali Aydoğdu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Alın terinin damlaları, yarının umutlarını yeşertir; emekçinin gücü, toplumun yüreğidir. Bugün, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, alın teri ve emekleriyle büyük ve güçlü Türkiye idealimize katkı sağlayan emekçi kardeşlerimizin günüdür. Bir yandan evlerine helal lokma götürmeye çalışırken aynı zamanda ülkemizin kalkınması ve refahı için çaba sarf eden gayret gösteren tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum.

Her bir çarkın dönüşüyle, her bir makinenin çalışmasıyla, ülkemizin sanayi ve ekonomik yapı taşları daha da sağlamlaşmaktadır. Bugün savunma sanayinden yerli otomotive, ulaşımdan enerji tesislerine, şehir hastanelerinden hayatımızı kolaylaştıran pek çok teknolojik ürün ve alete kadar göğsümüzü kabartan bütün eserlerde işçilerimizin, çalışanlarımızın emekleri ve alın teri vardır. Üreten emek veren ve gayret gösteren işçilerimizin bu özverili çalışmaları sayesinde ülkemiz her alanda daha da güçlü bir konuma ulaşacaktır.

Devletimiz, emeğin kıymetini bilen yaklaşımları ve sürekli geliştirdiği politikalarla çalışma hayatını iyileştirmek için kararlı adımlar atmaktadır. Özellikle son yıllarda yapılan reformlar, iş güvenliği ve çalışma şartlarını önemli ölçüde iyileştirmiştir. İşçi kardeşlerimizin yanında yer almak, onların refahını ve güvenliğini sağlamak, devletimizin önceliklerinden olmuştur.

Bu duygu ve düşüncelerle, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, bu özel günün bir bayram havasında geçmesini temenni ediyor, tüm çalışanlarımıza aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve bereket dolu bir yaşam diliyorum." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan Valisi: Emekçinin gücü, toplumun yüreğidir - Son Dakika

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