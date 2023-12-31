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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 2024'ü Erzincan Yılı İlan Etti - Son Dakika
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 2024'ü Erzincan Yılı İlan Etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yeni yıl mesajında 2024'ü Erzincan'ın yılı ilan ettiklerini açıkladı. Aydoğdu, bu yılın Erzincan'ın kalkınma ve gelişme yolculuğunda yeni başarı hikayeleri yazılacağı bir yıl olmasını temenni etti ve birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını vurguladı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 2024\'ü Erzincan Yılı İlan Etti
31.12.2023 - 12:04,
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yeni yıl mesajı yayınlayarak, "24 plakamızla, bu yılı Erzincan yılı ilan ediyoruz" dedi.

Vali Aydoğdu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2024 yılına adım adım yaklaşırken, içimizde umut ve heyecanla dolu yeni bir sayfa açıyoruz. Bu yıl, Erzincan'ımız için bir dönüm noktası olacak, çünkü bizler, 24 plakamızla, bu yılı Erzincan yılı ilan ediyoruz.

Yeni yıl, Erzincan'ımızın kalkınma ve gelişme yolculuğunda yeni başarı hikayeleri yazacağımız bir yıl olsun. Kültürel zenginliklerimizi daha da ileriye taşıyalım, doğal güzelliklerimizle tüm dünyaya örnek olalım. Erzincan'ın her köşesini yeni yatırımlar, projeler ve fırsatlarla donatalım.

Bu yıl, birlik ve beraberlik içinde, Erzincan'ımız için çalışacağız. Gençlerimiz, ailelerimiz, çocuklarımız ve tüm Erzincanlılar için daha güzel bir gelecek için ele ele, gönül gönüle çalışacağız. Her birimizin katkısıyla, Erzincan'ımızı Türkiye'nin parlayan yıldızı yapma yolunda gece gündüz demeden gayret göstereceğiz.

2024, Erzincan için yepyeni başlangıçlar, yepyeni umutlar demek. Bu yıl, temennimiz Erzincan'ımızın tarihinde inşallah hatırlanacak güzel bir yıl olacak. Yeni yılınız kutlu olsun, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl geçirmenizi dilerim." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 2024'ü Erzincan Yılı İlan Etti - Son Dakika
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