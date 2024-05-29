Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Başkanlığında Muhtarlar Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Başkanlığında Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Başkanlığında Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Üzümlü Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, belediye başkanları, birim amirleri ve Üzümlü ilçesindeki mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla muhtarlar toplantısı yapıldı. Muhtarlarımızın istek, şikayet ve önerilerini dinleyen ve hazır bulunan birim amirlerine gerekli talimatları veren Vali Aydoğdu, 'Hep birlikte ilimizin ilçemizin daha iyi noktalara gelmesi için vatandaşlarımızın daha müreffeh bir yaşam sürmesi için çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.

29.05.2024 09:13  Güncelleme: 09:14
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Üzümlü Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, belediye başkanları, birim amirleri ve Üzümlü ilçesindeki mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla muhtarlar toplantısı yapıldı.

Muhtarlarımızın istek, şikayet ve önerilerini dinleyen ve hazır bulunan birim amirlerine gerekli talimatları veren Vali Aydoğdu, "Hep birlikte ilimizin ilçemizin daha iyi noktalara gelmesi için vatandaşlarımızın daha müreffeh bir yaşam sürmesi için çalışmaya devam edeceğiz." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Başkanlığında Muhtarlar Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Başkanlığında Muhtarlar Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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