Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Başkanlığında Projeler ve Çalışmalar Hakkında Toplantı Düzenlendi

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında kentte yürütülen projeler ve devam eden çalışmalar hakkında toplantı düzenlendi.

Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, vali yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla toplantı yapıldı. Düzenlenen toplantıda, birim amirleri tarafından kurumlarınca yürütülen projeler ve devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Birim amirlerine takip ettikleri proje ve çalışmalarla ilgili gerekli talimatları veren Vali Hamza Aydoğdu, "Erzincan, huzur ve kardeşliğin şehri. İşlerimizi en iyi ve en hızlı şekilde yaparak, vatandaş odaklı çalışma anlayışı içerisinde, şehrimizin marka değerini daha üst noktalara taşımanın gayreti içerisinde olacağız." dedi. - ERZİNCAN