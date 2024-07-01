Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Ergan Dağından incelemelerde bulundu.
Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve EBYÜ Rektörü Prof.Dr. Akın Levent'le birlikte Ergan Dağı Kayak Merkezi'ni ziyaret ettiler.
Yapılan ve devam eden çalışmalar hakkında Vali Yardımcısı/ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat'tan bilgiler alan Vali Aydoğdu, yeni açılan işletmeyi de gezerek, çalışanlara kolaylıklar diledi. - ERZİNCAN
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