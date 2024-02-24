Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu İliç ilçesindeki maden ocağındaki toprak kayması sonrası güvenlik güçlerini ziyaret etti

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu İliç ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonrası bölgede görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat tarihinde meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçinin yakınlarının hüzünlü bekleyişi sürüyor. Kayıp olan işçilerin ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten ve sahadaki son durum hakkında bilgi veren Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, dönüş yolunda İliç'te uygulama noktasında görevli güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür eden Vali Aydoğdu, "İlk andan itibaren İliç'teki toprak kaymasının ortasında, karanlık ve ışığın içinde kahramanlarımız gece gündüz demeden yanımızda durdu. Ailelerimizi ziyaretten dönerken onlara da uğrayarak, odun ateşi etrafında birlikte ısındık. Bu zorlu süreçte bile samimiyetin ve güzelliğin en güzel anlarından biriydi, bu anlar. Kahramanlarımız var olsunlar. Allah, milletimizi her türlü beladan ve kötülükten muhafaza etsin" dedi. - ERZİNCAN