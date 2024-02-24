Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu İliç ilçesindeki maden ocağındaki toprak kayması sonrası güvenlik güçlerini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu İliç ilçesindeki maden ocağındaki toprak kayması sonrası güvenlik güçlerini ziyaret etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu İliç ilçesindeki maden ocağındaki toprak kayması sonrası güvenlik güçlerini ziyaret etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçilerin ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, sahadaki son durum hakkında bilgi verdi. Dönüş yolunda ise İliç'te görevli güvenlik güçlerini ziyaret eden Vali Aydoğdu, mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz yanlarında duran kahramanlara teşekkür etti ve milletin her türlü beladan korunmasını diledi.

24.02.2024 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu İliç ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonrası bölgede görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat tarihinde meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçinin yakınlarının hüzünlü bekleyişi sürüyor. Kayıp olan işçilerin ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten ve sahadaki son durum hakkında bilgi veren Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, dönüş yolunda İliç'te uygulama noktasında görevli güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür eden Vali Aydoğdu, "İlk andan itibaren İliç'teki toprak kaymasının ortasında, karanlık ve ışığın içinde kahramanlarımız gece gündüz demeden yanımızda durdu. Ailelerimizi ziyaretten dönerken onlara da uğrayarak, odun ateşi etrafında birlikte ısındık. Bu zorlu süreçte bile samimiyetin ve güzelliğin en güzel anlarından biriydi, bu anlar. Kahramanlarımız var olsunlar. Allah, milletimizi her türlü beladan ve kötülükten muhafaza etsin" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu İliç ilçesindeki maden ocağındaki toprak kayması sonrası güvenlik güçlerini ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 14:59:15. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu İliç ilçesindeki maden ocağındaki toprak kayması sonrası güvenlik güçlerini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement