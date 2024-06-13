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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Vali Aydoğdu, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Jandarma Teşkilatımızın 185. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Onlar ki dağların doruklarında birer kartal gibi yükseklerden gözetliyor, köylerin sarp yollarında, şehirlerin kalabalık caddelerinde huzurun sessiz kahramanları olarak görev yapıyorlar. Geceyi gündüze katıp milletimizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışıyorlar.

Onlar ki rüzgarın fısıldadığı sırları bilen, toprağın altındaki sessizliği dinleyen, milletimizin güvenliği için gece gündüz nöbet tutan fedakar askerlerimizdir. Her adımlarında vatan toprağının kutsallığını hissediyor, her bakışlarında bağımsızlığımızın gururunu taşıyorlar.

Onlar ki kar kış demeden, yağmur çamur dinlemeden, dağların zirvelerinde, ormanların derinliklerinde, nehirlerin kenarlarında görevlerini sürdürüyorlar. Her zorlukta bir çözüm bulan, her tehlikede bir umut olan bu kahramanlarımız, vatan sevgisiyle dolup taşıyor.

Onlar ki milletimizin huzuru için gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyan, gece gündüz demeden çalışan, ailelerinden uzakta görev yapan ve her daim milletimizin huzuru için mücadele eden fedakar insanlardır.

Vatanımızın güvenliği ve milletimizin huzuru için çalışan Jandarma Teşkilatımız, kuruluşundan bu yana büyük bir azim ve kararlılıkla görevini sürdürüyor. Aziz milletimizin güvencesi olan Jandarmamız, her daim milli birlik ve beraberliğimizin teminatı olacaktır.

Bu anlamlı günde, vatan aşkıyla görev yapan tüm jandarma personelimize şükranlarımı sunuyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Nice mutlu ve huzurlu yıllara, Jandarma Teşkilatımız." - ERZİNCAN