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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Müşir Zeki Paşa Ortaokulunda oyunu kullandı.

Vali Aydoğdu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oyunu kullanmak için saat 12.00 sıralarında ikamet adresinin bulunduğu İnönü Mahallesindeki Müşir Zeki Paşa Ortaokuluna geldi. 1162 numaralı sandıkta oy kullanan Vali Aydoğdu, oy sırası bekleyen vatandaşlarla selamlaştı.

Vali Aydoğdu, "Bugün Erzincan olarak şehrimizin belediye başkanını, il genel meclis üyelerini, muhtarlarımızı seçmek için sandık başına gidiyoruz. Demokrasinin en güzel örneklerinden birisini yaşıyoruz Erzincan'da. Sabah 07.00'da başladı oy verme işlemi 16.00'a kadar devam edecek. Şuana kadar biz bütün tedbirlerimizi aldık. 8 ilçemizde 524 köyümüzde ve şehir merkezimizde. Herhangi bir olumsuz olay yaşanmadı ilimizde. Bin 373 polisimiz, bin 793'ü jandarma olmak üzere toplam 3 bin 166 kolluk personeli seçimin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için görev aldı. 6 seyyar sandığımızla birlikte toplam bin 5 sandıkta 174 bin 786 seçmen oy kullanacak" dedi. - ERZİNCAN