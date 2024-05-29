Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Üzümlü ilçesinde robotik kodlama ve STEM atölyesinin açılışını yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Üzümlü ilçesinde robotik kodlama ve STEM atölyesinin açılışını yaptı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Üzümlü ilçesinde robotik kodlama ve STEM atölyesinin açılışını yaptı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen 'Üzümlü Kodluyor' projesi kapsamında yapılan robotik kodlama ve STEM atölyesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Üzümlü ilçesinde hizmete açılan merkezde robotik kodlama sınıfı, STEM atölyesi, müzik sınıfı ve sinema salonu bulunuyor. Vali Aydoğdu, merkezin hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

29.05.2024 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen "Üzümlü Kodluyor" projesi kapsamında yapılan robotik kodlama ve STEM atölyesi'nin açılışını yaptılar.

Üzümlü ilçesinde hizmete açılan ve içerisinde robotik kodlama sınıfı, STEM atölyesi, müzik sınıfı ve sinema salonu bulunan merkezin hayırlı olmasını dileyen Vali Aydoğdu, emeği ve katkısı bulunanlara teşekkür etti - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Hamza Aydoğdu, Erzincan, Eğitim, Yerel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Üzümlü ilçesinde robotik kodlama ve STEM atölyesinin açılışını yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:58 Emekli temmuzda ne kadar zam alacak Masadaki rakam pek tatmin edici değil Emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masadaki rakam pek tatmin edici değil
08:07 AK Partili vekilin aracı kamyonetle çarpışarak dereye uçtu AK Partili vekilin aracı kamyonetle çarpışarak dereye uçtu
06:39 Refah’ı kana bulayan İsrail, gece yarısı Han Yunus’a bomba yağdırdı Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti Refah'ı kana bulayan İsrail, gece yarısı Han Yunus'a bomba yağdırdı! Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
04:19 Uyuşturucu bağımlısı genç, anne ve babasını silahla öldürüp aynı silahla kafasına ateş etti Uyuşturucu bağımlısı genç, anne ve babasını silahla öldürüp aynı silahla kafasına ateş etti
00:23 Zamanlama manidar İspanya’nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu’yu ziyaret etti Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti
09:45 Ailesine edilen küfürler bardağı taşırdı Victor Nelsson Galatasaray’dan ayrılıyor Ailesine edilen küfürler bardağı taşırdı! Victor Nelsson Galatasaray'dan ayrılıyor
09:44 Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı
09:35 İnşaatta yaşlı adamın köpeğe tecavüz ettiği anlar kaydedildi İnşaatta yaşlı adamın köpeğe tecavüz ettiği anlar kaydedildi
09:32 Ümit Özat’tan Okan Buruk’a: Ahlaksız, yerden bitme Ümit Özat'tan Okan Buruk'a: Ahlaksız, yerden bitme
09:25 Kamyonetini kreş otoparkına çeken sürücü, aracın içinde kendini tatmin etti Kamyonetini kreş otoparkına çeken sürücü, aracın içinde kendini tatmin etti
09:14 Afganistan’a vize muafiyeti kaldırıldı Karar 1 Haziran’da yürürlüğe girecek Afganistan'a vize muafiyeti kaldırıldı! Karar 1 Haziran'da yürürlüğe girecek
09:05 Deniz Akkaya, kızının şiddet görmesi sonucu devlet korumasına alındığını açıkladı Deniz Akkaya, kızının şiddet görmesi sonucu devlet korumasına alındığını açıkladı
09:03 Dolar, euro ne kadar oldu İşte kurlarda son durum Dolar, euro ne kadar oldu? İşte kurlarda son durum
07:48 Hadise’nin mayolu kıyafetiyle marş söylemesine eski aşkı Sinan Akçıl’dan tepki Hadise'nin mayolu kıyafetiyle marş söylemesine eski aşkı Sinan Akçıl'dan tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 09:56:55. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Üzümlü ilçesinde robotik kodlama ve STEM atölyesinin açılışını yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement