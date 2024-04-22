Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcıları ve İl Müdürleriyle Toplantı Yaptı - Son Dakika
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcıları ve İl Müdürleriyle Toplantı Yaptı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcıları ve İl Müdürleriyle Toplantı Yaptı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, vali yardımcıları ve il müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, proje ve çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı. Vali Aydoğdu, tüm kurumların işbirliğiyle Erzincan'ı daha iyi noktalara taşıma gayretinde olacaklarını belirtti.

22.04.2024 22:35
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, vali yardımcıları ve il müdürlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda; vali yardımcıları ve birim amirleri tarafından takip edilen proje ve çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Vali Aydoğdu, "Eğitimden sağlığa, tarım ve hayvancılıktan altyapı hizmetlerine, gençlik ve spordan güvenliğe kadar bütün kurumlarımız el ele vererek, görevimizi en iyi şekilde yaparak hem Erzincanlı hemşehrilerimizin refahı hem de Erzincan'ımızı her alanda daha iyi noktalara taşımanın gayreti içerisinde olacağız." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcıları ve İl Müdürleriyle Toplantı Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcıları ve İl Müdürleriyle Toplantı Yaptı - Son Dakika
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