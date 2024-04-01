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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Yürümekte Güçlük Çeken Yaşlı Kadına Yardım Etti - Son Dakika
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Yürümekte Güçlük Çeken Yaşlı Kadına Yardım Etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Yürümekte Güçlük Çeken Yaşlı Kadına Yardım Etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sokaklarda dolaşırken yürümekte güçlük çeken yaşlı bir kadınla karşılaştı. Kadının gideceği yere kendi makam otomobiliyle gönderen Vali Aydoğdu, kadının hayır duasını aldı.

01.04.2024 14:52  Güncelleme: 14:53
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yolda karşılaştığı yürümekte güçlük çeken yaşlı kadını gideceği yere kendi makam otomobiliyle gönderterek insani dokunuş yaptı, kadının hayır duasını aldı.

Erzincan'ın sokaklarında halkın içerisinde olmasıyla dikkat çeken Vali Hamza Aydoğdu, dolaşırken İnönü Mahallesinde bel ağrısı ve yorgunluk nedeniyle yürümekte güçlük çeken yaşlı kadını fark etti. Yaşlı kadının hal ve hatırını soran Vali Aydoğdu, bir süre sohbet etti. Daha sonra, kadına nereye gideceğini soran Vali Aydoğdu, gideceği yer ile bulunduğu yer arasındaki mesafenin fazla olduğunu anlayınca kendi makam otosuyla kadını gideceği yere bıraktırdı.

Yaşlı kadın kendisine yardımcı olan kişinin Vali olduğunun farkına varmasa da bol bol dua etti. Yaşlı kadından hayır duası alan Vali Aydoğdu, beraberindeki valilik personelleriyle birlikte yaya olarak sokaklarda incelemelerde bulunmaya devam etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Yürümekte Güçlük Çeken Yaşlı Kadına Yardım Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Yürümekte Güçlük Çeken Yaşlı Kadına Yardım Etti - Son Dakika
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