Erzurum Aşkale\'de Tel Helvası Çekimi Yapıldı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde tel helvası çekimi yapıldı.
Uzun kış gecelerinde Erzurum bölgesine ait olan ve bir çok ilçe ve köylerde yapımı halan devam eden tel helvası çekimi geleneği Erzurum'un Aşkale ilçesinde de sürdürülüyor.
Hazırlanışı
Öncelikle şekeri suyla karıştırıp yaklaşık 2 saate yakın bir zamanda kahverengi rengini olana kadar kaynamaya bırakılır. Sonra kıvama gelen kaynayan şekere yarım çay bardağı limon sıkılarak dökülür yaklaşık 10 dakika kadar daha kaynatılır.
Tepsiye tereyağı sürülür ve kar üzerine konarak kaynamış şeker tepsiye dökülerek hafif donmaya başlayıncaya kadar elle alt üst edilen ve kıvamı tutturulan şeker ustanın ellerinde bilezik gibi yoğrulur. Akabinde kavrulmuş un ile buluşan kıvamlı şeker yavaş yavaş insanların ellerinde dakikalarca çevrilerek son halini, tel helvası olur. Kesilerek ikrama hazır bir vaziyete gelir.
Aşkale'de tel helvası çeken vatandaşlar türküler eşliğinde yaptıkları tel helvasını misafirlere ikram ettiler. - ERZURUM
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