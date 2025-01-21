Erzurum Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Akredite Edildi - Son Dakika
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Erzurum Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Akredite Edildi

Erzurum Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Akredite Edildi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Arama Kurtarma Ekibi (ERAKUT), AFAD tarafından 'Hafif Seviye Arama Kurtarma' akreditasyonu alarak, büyükşehir belediyeleri arasında bu başarıyı gösteren ilk ekip oldu. Başkan Mehmet Sekmen, ekiplerin oluşturulacak gönüllü arama kurtarma grupları ile şehirde afetlere karşı daha etkin bir müdahale ağı kuracaklarını açıkladı.

21.01.2025 10:07  Güncelleme: 10:09
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, Afet İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı olarak kurulan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ERAKUT), akredite edildi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ERAKUT 'un büyükşehir belediyeleri arasında AFAD tarafından ilk kez akredite edilen ekip olma başarısını gösterdiğini ifade ederek, "Ekibimiz, "Hafif Seviye Arama Kurtarma" akreditasyon belgesini alarak, Erzurum'umuzun afetlere karşı daha güvenli ve hazırlıklı bir şehir olmasında önemli bir adım attı. Bu özel belgeyi ekiplerimize takdim etmenin gururunu yaşadık. Ancak çalışmalarımız bununla sınırlı kalmayacak. Erzurum'un merkez ilçelerindeki tüm mahallelerimizde, gönüllü arama kurtarma ekipleri oluşturacağız. Bu ekiplerle afetlere karşı daha bilinçli, daha hızlı ve etkin bir müdahale ağı kurmayı hedefliyoruz. Şehrimizi daha dayanıklı, daha güçlü ve her türlü zorluğa karşı hazırlıklı hale getirmek için durmadan çalışıyoruz. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Akredite Edildi - Son Dakika

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