Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen\'e ziyaret

ERZURUM (İHA) – TDED Erzurum Başkanı Murat Ertaş, ŞEHİRDER Başkan Mustafa Uğurlu ve dernek yöneticileri Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Başkanı Murat Ertaş, Başkan Sekmen'in üçüncü dönemde yeniden aday gösterilmesi sonrası hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirterek, "Ziyaretimizde yapacağımız projeleri konuştuk, şehre dair bazı meseleleri istişare ettik. Görüşmemiz oldukça verimli geçti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in ilgisi bizi ziyadesiyle mutlu etti." dedi.

ŞEHİRDER Başkanı Mustafa Uğurlu, ziyarette ŞEHİRDER'in kuruluşunun 10. yılı münasebetiyle derneğe vermiş olduğu desteklerden dolayı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür plaketi verdi, ŞEHİRDER tarafından yayımlanan "Muammer Cindilli - Hatıralar" ve Murat Ertaş'ın "Ötede Öbür Yarım" kitabını hediye etti. ŞEHİRDER Başkan Yardımcısı Uğur Aksu'da projelerle ilgili Başkan Sekmen'e bir sunum yaptı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade ederek "Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği (ŞEHİRDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uğurlu ve Yönetim Kurulu ekibi, belediyemizde ziyaretimize geldi. Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği'nin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında üretilen eserlerinden takdim ettikleri kitapları çok beğendim. Kendilerine ince düşünceleri için teşekkür ediyorum." dedi. - ERZURUM