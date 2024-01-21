 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e ziyaret

TDED Erzurum Başkanı Murat Ertaş, ŞEHİRDER Başkan Mustafa Uğurlu ve dernek yöneticileri Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti. Ziyarette yapılan projeler ve şehre dair meseleler konuşuldu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen\'e ziyaret
21.01.2024 - 14:14,  Güncelleme: 14:17
Abone Ol

ERZURUM (İHA) – TDED Erzurum Başkanı Murat Ertaş, ŞEHİRDER Başkan Mustafa Uğurlu ve dernek yöneticileri Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Başkanı Murat Ertaş, Başkan Sekmen'in üçüncü dönemde yeniden aday gösterilmesi sonrası hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirterek, "Ziyaretimizde yapacağımız projeleri konuştuk, şehre dair bazı meseleleri istişare ettik. Görüşmemiz oldukça verimli geçti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in ilgisi bizi ziyadesiyle mutlu etti." dedi.

ŞEHİRDER Başkanı Mustafa Uğurlu, ziyarette ŞEHİRDER'in kuruluşunun 10. yılı münasebetiyle derneğe vermiş olduğu desteklerden dolayı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür plaketi verdi, ŞEHİRDER tarafından yayımlanan "Muammer Cindilli - Hatıralar" ve Murat Ertaş'ın "Ötede Öbür Yarım" kitabını hediye etti. ŞEHİRDER Başkan Yardımcısı Uğur Aksu'da projelerle ilgili Başkan Sekmen'e bir sunum yaptı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade ederek "Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği (ŞEHİRDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uğurlu ve Yönetim Kurulu ekibi, belediyemizde ziyaretimize geldi. Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği'nin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında üretilen eserlerinden takdim ettikleri kitapları çok beğendim. Kendilerine ince düşünceleri için teşekkür ediyorum." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Sekmen, Murat Ertaş, Erzurum, Edebiyat, Etkinlikler, Kültür, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e ziyaret - Son Dakika


11:07
DSÖ Genel Direktörü: Hastalık X salgın haline gelebilir DSÖ Genel Direktörü: Hastalık X salgın haline gelebilir
10:49
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25
Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi

Son Dakika
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25 Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50 Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 11:20:31. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement