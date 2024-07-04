Erzurum Büyükşehir Belediyesi 9. Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi 9. Yaz Spor Okulları Açıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi 9. Yaz Spor Okulları Açıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl düzenlediği Yaz Spor Okulları'nın 9. açılışı yoğun katılımla gerçekleşti. Başkan Mehmet Sekmen, sporun önemine vurgu yaparak, yaklaşık 50 bin çocuğun sporla buluştuğunu belirtti.

04.07.2024 17:29  Güncelleme: 17:32
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği 9. Yaz Spor Okulları'nın açılışı yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, açılışta yaptığı konuşmada, sporun önemine vurgu yaptı. Başkan Sekmen, "İnsanların toplum kurallarına uygun olarak yaşayabilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, sağlıklı olması, düşünce gelişiminin yanında, bedensel gelişimine de bağlıdır. Bedensel yönden sağlıklı olan kişiler, takım çalışmasına duyarlı, milli ve manevi ilkeleri benimsemiş, vatanını ve milletini seven bireyler olarak topluma fayda sağlamaktadır. İşte bu düşünceden hareketle 10 yıl önce hayata geçirdiğimiz yaz ve kış mevsiminde devam eden Spor Okullarımız ile şimdiye kadar yaklaşık 50 bin yavrumuzu sporla buluşturduk" dedi.

"Erzurum Avrupa'nın en aktif spor şehridir"

"Bu yıl dokuzuncusunu düzenlediğimiz Yaz Spor Okulları, 9 branşta gerçekleşiyor. Futbol, basketbol, yüzme, voleybol, tenis, karate, kick boks, buz pateni ve jimnastik branşlarına katılan 2500 yavrumuz, boş vakitlerini spor yaparak geçirecek ve böylelikle kötü alışkanlıklardan uzaklaşacak. 7-14 yaş aralığındaki çocukların katıldığı, yiyecek, ücretsiz malzeme temini ve servis imkanının sağlandığı Yaz Spor Okulları, iki buçuk ay sürecek" diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yardımcı uzmanlarla birlikte yaklaşık 19 antrenörün gözetiminde spor yapacak olan çocuklarımız arasında yetenekli olanlar, velilerimizin istek ve onayıyla spor kulüplerinin altyapısına kazandırılacak. Görüldüğü gibi birçok amacı barındıran Yaz Spor Okulları ile geleceğimizin teminatı olan yavrularımız, sporun fair play ruhuyla buluşarak hayatta daha da başarılı olacak. Göreve geldiğimiz günden bu yana sporda hamle yatırımlarla Erzurum'u marka bir kent haline getirdik. 150 ulusal 50'yi aşkın uluslararası organizasyonla Erzurum Avrupa'nın en aktif spor şehri oldu."

"Spor tesislerinde de 1 numarayız"

Başkan Mehmet Sekmen, "Olimpiyat kentinde kulüpleşme ve tesisleşmeye de büyük bir önem verdik" kaydını düştü. Sekmen, şunları kaydetti: "Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Erzurumspor Tesisleri, Er Meydanı, golf sahaları, alttan ısıtmalı futbol sahaları, 6 açık 3 kapalı tenis kortu, 1 yarı olimpik yüzme havuzu, Dursun Ali Kishalı Güreş Eğitim Merkezi, Yüksek İrtifa Spor Salonu, Jimnastik Salonu, 1 basketbol ve 1 voleybol sahası, trafik eğitim pisti, 6 fitness salonu ve daha ismini sayamayacağım toplam 50'yi aşkın tesisimizle ilimizin spor hayatına katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Bizlere olan destek ve duanızla inşallah bu şehrin gelişim ve değişimi sporda olduğu gibi diğer tüm alanlarda da devam edecek.

Sözlerime burada son verirken Yaz Spor Okulları'mızın oluşmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, siz kıymetli yavrularımıza sosyal ve sportif hayatınızda başarılar diliyorum."

AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Fevzi Polat ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı'nın konuşmaları sonrası çocuklara ücretsiz spor malzemeleri dağıtıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Büyükşehir Belediyesi 9. Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Büyükşehir Belediyesi 9. Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika
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