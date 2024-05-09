Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü, Sakıp Efendi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine suyun önemi ve tasarrufu hakkında eğitim verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü, Sakıp Efendi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine suyun önemi ve tasarrufu hakkında eğitim verdi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü, Sakıp Efendi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine suyun önemi ve tasarrufu hakkında eğitim verdi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü, Sakıp Efendi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine suyun önemi ve tasarrufu hakkında eğitim verdi. Su kaynaklarının korunması ve su tasarrufu konusunda toplumun her kesimini bilgilendirme amacıyla farkındalık çalışmalarına devam eden ESKİ Genel Müdürlüğü, Sakıp Efendi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek suyun önemini anlattı.

09.05.2024 09:21  Güncelleme: 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü, Sakıp Efendi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine suyun önemi ve tasarrufu hakkında eğitim verdi.

Su kaynaklarının korunması ve su tasarrufu konusunda toplumun her kesimini bilgilendirme amacıyla farkındalık çalışmalarına devam eden ESKİ Genel Müdürlüğü, Sakıp Efendi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek suyun önemini anlattı. Erzurum'da su israfına karşı seferberlik başlattıklarını ifade eden ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, yaşamın özünü oluşturan suya karşı daha vefalı davranmamız gerektiğini söyledi. Ertek, "Su tüm canlıların yaşamını sürdürebilmesi için verilmiş en büyük nimetlerden biridir. Bu nimetin farkında olmak, israfa karşı durmak ve gelecek nesilleri korumak hepimizin temel görevlerinden biri olmalı. Ülkemiz su stresi yaşayan ülkeler arasında yer almakta ve her geçen gün stres seviyesi artmaktadır. Toplum olarak alınacak basit önlemlerle çok ciddi su tasarrufları yapabiliriz. ESKİ olarak su bilinci oluşturma adına her kesimden vatandaşlarımızı içme suyu arıtma tesislerimizde misafir ederek, suyun uzun ve meşakkatli serüvenini gösteriyoruz. Okullara giderek öğrencilerimize farkındalık eğitimleri veriyoruz. Suyun önemi ve tasarruf ile ilgili afişlerimizi kamu kurumlarına, hastanelere, okullara asarak vatandaşlarımıza 'Geleceğe Bir Damla da Sen Ol' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakıp Efendi İmam Hatip Ortaokulu yöneticileri öğrencilere verilen eğitimin ardından, ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek ve yetkililere teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum, Çevre, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü, Sakıp Efendi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine suyun önemi ve tasarrufu hakkında eğitim verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:56 Emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak zamda İşte masadaki rakam Emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak zamda! İşte masadaki rakam
08:46 İbrahim öğretmeni okulda vurarak öldürmüştü Cinayet anının görüntüsü ortaya çıktı İbrahim öğretmeni okulda vurarak öldürmüştü! Cinayet anının görüntüsü ortaya çıktı
08:15 CHP lideri Özel’den akraba atamalarına müdahale Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam CHP lideri Özel'den akraba atamalarına müdahale! Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam
00:18 Sevan Nişanyan’dan skandal paylaşım Öğretmenini öldüren öğrenciyi savunup Atatürk’e hakaret etti Sevan Nişanyan'dan skandal paylaşım! Öğretmenini öldüren öğrenciyi savunup Atatürk'e hakaret etti
23:08 Tel Aviv’de İsrailli esirlerin ailelerine polisten sert müdahale Tel Aviv'de İsrailli esirlerin ailelerine polisten sert müdahale
09:15 Herkes merak ediyordu Dzeko’nun antrenmana neden katılmadığı ortaya çıktı Herkes merak ediyordu! Dzeko'nun antrenmana neden katılmadığı ortaya çıktı
08:06 Operasyonlar sürüyor “Ayazlar“ suç örgütü çökertildi Operasyonlar sürüyor! "Ayazlar" suç örgütü çökertildi
05:11 Denizli’de hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü Denizli'de hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü
00:35 Merkez Bankası menkul kıymet tesisi düzenlemesini yürürlükten kaldırdı Merkez Bankası menkul kıymet tesisi düzenlemesini yürürlükten kaldırdı
23:55 Real Madrid’den tarihi geri dönüş Son dakikalarda final biletini kaptı Real Madrid'den tarihi geri dönüş! Son dakikalarda final biletini kaptı
23:30 CHP lideri Özel ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmemde kendisine dosya sundum CHP lideri Özel ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmemde kendisine dosya sundum
22:29 Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’de Final Four’a kaldı Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Final Four'a kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 09:32:34. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü, Sakıp Efendi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine suyun önemi ve tasarrufu hakkında eğitim verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement